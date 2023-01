Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag moderat im Plus geschlossen, der ATX beendete einen weitgehend ruhigen Handelstag mit einem Aufschlag von 0,3%. Wichtige Datenveröffentlichungen gab es zum Wochenbeginn nicht, die Börsen werden weiter von dem jüngsten Nachlassen der Konjunktur- und Zinsängste gestützt. Auch von der Unternehmensseite her blieb es in Österreich gestern sehr ruhig, es gab so gut wie keine signifikanten Meldungen. Gesucht waren so wie im übrigen Europa die Immobilientitel, für die CA Immo gab es eine Verbesserung von 2,7%, Immofinanz konnte sich um 1,5% steigern und für UBM Development gab es sogar einen Zuwachs von 3,4%. Die großen heimischen Bankenwerte zeigten eine ...

