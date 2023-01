Heute im gabb: Um 11:38 liegt der ATX TR mit -0.20 Prozent im Minus bei 6948 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 5.33% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.07% auf 76.45 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +1.77% auf 80.4 Euro und Warimpex mit +1.11% auf 0.728 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15105 ( -0.12%, Ultimo 2022: 13923, 8.49% ytd). - News zu Kontron, Montana Aeropsace, Novomatic, Research zu Wolftank, DO & CO, Agrana, Valneva, Aktiendeal bei Semperit .- Uniqa vs. FACC und Erste Group vs. Immofinanz, virtuell freilich- Nachlese: Fear of Murksing Extraordinary und Aufsteigerin Anna Grausgruber- Unser Robot sagt: Flughafen Wien, Agrana, Pierer Mobility und weitere Aktien auffällig, Stefan Pierer führt den 2. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 17.1.- ...

