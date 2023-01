Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Börsepeople im Podcast S4/16: Reinhold PfeiferReinhold Pfeifer ist Geschäftsführer der Management Factory, die unser Partner der Börsepeople-Season 4 und seit kurzem Teil der Valtus Gruppe ist. Wir sprechen über die Ausbildung zum Betriebswirt an der Karl-Franzens-Uni in Graz, Stationen bei PwC, Ericsson, Kapsch BusinessCom AG und Kapsch CarrierCom. Und dann natürlich über das spannende Treffen in Alpbach mit u.a. seinem heutigen Co-GF Thomas Tschol, das 2004 zum Einstieg in die Management Factory geführt hat, für die Fischer Ski irgendwie ein Durchbruch war. Reinhold berichtet über Tätigkeiten bei u.a. der SAG, bei Forstinger, bauMax und warum er ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...