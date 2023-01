Die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304) will der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,84 Euro je Aktie zur Abstimmung vorschlagen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die ordentliche Hauptversammlung soll im April 2023 stattfinden. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 11,10 Euro und der geplanten Dividende für 2022 entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 7,57 Prozent. Die bereits am ...

