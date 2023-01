Die aktuell längste Serie: Evotec mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 21.98%) - die längste Serie dieses Jahr: Evotec 8 Tage (Performance: 21.98%). Tagesgewinner war am Mittwoch Porr mit 6,91% auf 13,30 (233% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,58% - es war der 1. Tagessieg 2023, Rang 4 im PIR-Group) vor Evotec mit 4,32% auf 18,95 (175% Vol.; 1W 12,43%) und Erste Group mit 3,40% auf 33,14 (180% Vol.; 1W 3,59%). Die Tagesverlierer: Kostad mit -29,41% auf 6,00 (100% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -29,41%), Marinomed Biotech mit -3,64% auf 53,00 (78% Vol.; 1W -2,93%), CA Immo mit -2,17% auf 29,35 (89% Vol.; 1W 3,53%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Erste Group (66,62 Mio.), Evotec (27,08) und Verbund (21,92) ....

