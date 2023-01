Ab März 2023 sorgt Kapsch TrafficCom Mautsystem auf der zentralen Autobahn zwischen der brasilianischen Megastadt Rio de Janeiro und Santos für einen flüssigeren Verkehr. Mit insgesamt mehr als 60 Millionen Einwohnern verbindet die Autobahn die bevölkerungsstärksten Regionen des Landes. Da für die Mauterhebung keine Verkehrssperren mehr erforderlich sein werden, müssen die Autofahrer nicht mehr abbremsen oder warten, bis sie an der Mautstelle an der Reihe sind, sondern können die Straße ohne Unterbrechungen nutzen. Im März werden die ersten Elemente des Systems auf 200 km der Küstenautobahn BR-101 im Bereich Rio-Santos in Betrieb genommen, einer von der CCR RioSP konzessionierten Autobahnstrecke. "Wir freuen uns sehr, diese ...

