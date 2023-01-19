- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 158,10 (149,50) EUR - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 340 (320) EUR - 'OVERWEIGHT'- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 220 (225) EUR - 'EQUAL WEIGHT'- BERENBERG HEBT SYMRISE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 124 (115) EUR - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 144 (120) EUR - 'BUY'- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 50 (49) EUR - 'SELL'- BERNSTEIN STARTET INFINEON MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 40 EUR- DEUTSCHE BANK RES. HEBT INSTONE REAL ESTATE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 11 (13) EUR - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 9 (6,70) EUR - 'SELL' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 135 (121) EUR - 'BUY'- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 48,20 (41,70) EUR - 'SELL' - GOLDMAN SENKT AUTO1 AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 10,60 (10,80) EUR- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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