Der Energieversorger Consolidated Edison, Inc. (ISIN: US2091151041, NYSE: ED) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,81 US-Dollar ausbezahlen. Dies ist eine Steigerung um rund 2,5 Prozent. Im Vorquartal wurden 79 Cents ausgeschüttet. Die Auszahlung erfolgt am 15. März 2023 (Record date: 15. Februar 2023). Es ist die insgesamt 49. jährliche Dividendenerhöhung in Folge. Con Edison gehört damit zu den so ...

