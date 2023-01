Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihren Aktienmarkt-Kompass für das 1. Quartal veröffentlicht und kommen zu folgemdem Fazit: "An den Aktienmärkten wurde per Ende September wahrscheinlich vieles zu eng gesehen, per heute aber auch manches ein wenig zu locker. Ein neuerliches Aufflammen von Konjunktur- und/oder Zinsängsten kann der Party kurzfristig schnell das Licht abdrehen und für eine Konsolidierung sorgen. Deshalb erwarten wir im weiteren Verlauf des ersten Quartals in Summe noch kein weiteres, nennenswertes Aufwärtspotenzial. Sollte es zu zwischenzeitigen Kursrücksetzern kommen, so sind wahrscheinlich einige europäische Aktienindizes eher mehr denn weniger gefährdet. Schließlich haben diese von der Erholungsbewegung der ...

