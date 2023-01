Inmbobiliaria Colonial SOCIMI: schöner Pullback zum 20er-EMA!

Von der Erholung der Immobilienwirtschaft profitieren. Inmobiliaria Colonial SOCIMI (COL) mit Liegenschaften in Madrid, Barcelona & Paris. Börsentäglich neue Setups mit europäischen Aktien im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: COL ISIN: ES0139140174

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des spanischen Immobilienunternehmens liegt mit einem Plus von rund 2 Prozent knapp über dem Niveau von vor sechs Monaten. Charttechnisch interessant ist allerdings der Rücksetzer mit drei roten Tageskerzen vom Pivot-Hoch zum 20er-EMA. Die Mini-Kurslücke vom Mittwoch auf Donnerstag der vorigen Woche ist zwar ein kleiner Schönheitsfehler würde aber mit etwas Rückenwind vom Gesamtmarkt kein ernstzunehmendes Hindernis auf dem Weg nach oben darstellen.

Chart vom 20.01.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 6.44 EUR







Meine Expertenmeinung zu COL

Meinung: Das Unternehmen mit Sitz in Madrid besitzt Liegenschaften in der spanischen Hauptstadt sowie in Barcelona. Mit dem Ende der Corona-Krise hat auch die Immobilienwirtschaft an diesen Standorten wieder Fahrt aufgenommen. Für die ersten neun Monate lag der Gewinn mit 398 Millionen EUR doppelt so hoch wie im Vorjahr. Das Portfolio an Vermögenswerten - von denen zu 90 Prozent vermietet sind - hat im Jahr 2022 eine deutliche Wertsteigerung erfahren, und mit einem ehrgeizigen Projekt in Méndez Álvaro soll weiteres Wachstum hinzukommen.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns mit Trigger und Stopp Loss an der letzten Tageskerze und visieren als Kursziel das Pivot-Hoch vom 18. Januar an. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in COL.

Veröffentlichungsdatum: 21.01.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.