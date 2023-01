Was für eine Woche - Aixtron glänzte mit einem kräftigen Anstieg. So finden sich die Notierungen aktuell 3,34 Prozent über dem Vorwochenschluss wieder. An drei der fünf Sitzungen feierte der Titel Kursgewinne. Dabei tat besonders das Plus vom Mittwoch in Höhe von 2,97 Prozent gut. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund zwei Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei ...

