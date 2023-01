Cicor schliesst die Übernahme von Phoenix Mecano Digital Elektronik und Phoenix Mecano Digital Tunisie ab Deutsche Rohstoff AG: Gründung einer Lithium-Explorationstochter in Australien RWE will Aktivisten von Lützerath zur Kasse bitten Aktivistischer Investor Elliott Investment Management beteiligt sich an SAP-Konkurrenten Salesforce (WSJ) Siemens-Chef blickt zuversichtlich auf 2023: "Unser Auftragsbestand ist auf Rekordniveau, die Liefer- und Logistikketten erholen sich langsam, und selbst die Chipindustrie ist auf einem guten Weg (Interview FAZ) Symrise verfehlt wegen Wertberichtigung Markterwartungen Salzgitter AG will bis 2033 etwa 500 bis 800 Stellen abbauen (Interview Braunschweiger Zeitung) 3U Holding gibt vorläufige Jahresergebnisse 2022 bekannt: Deutliches Umsatz- ...

