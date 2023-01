Die S Immo und die Immofinanz haben eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet, die einen gemeinsamen Prozess zur Prüfung einer weiteren Angleichung, Koordination, Fusion oder anderer Formen der Integration der beiden Gruppen vorsieht. Die CPI Property Group wird sich als unterstützende Aktionärin an dem Projekt beteiligen. Ziel ist es, Synergien und Effizienzsteigerungen zu identifizieren, die die Transparenz und die Rentabilität für alle Stakeholder verbessern, heißt es in einer Mitteilung. Die Immofinanz hält eine Mehrheitsbeteiligung von 50 % plus eine Aktie an der S Immo (36.804.449 Aktien), während die CPIPG rund 38,4 % des Aktienkapitals der S Immo (28.241.094 Aktien) hält. An der IMMOFINANZ hält die CPIPG rund 76,9 % (106.579.581 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...