Novavax lässt heute die Sektkorken knallen. Bei einem Anstieg der Aktie um rund vier Prozent dürfte das niemanden verwundern. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 11,96 USD. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund fünfzehn Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bei 13,70 USD liegt der Hochpunkt. Bei Novavax dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die allerdings eher vorsichtig sind, sollten ...

