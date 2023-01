Die Bank of Hawaii Corp. (ISIN: US0625401098, NYSE: BOH) zahlt am 14. März 2023 eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 70 US-Cents je Aktie an ihre Investoren aus. Record date ist der 28. Februar 2023. Das Bankinstitut aus Honolulu schüttet auf das Gesamtjahr gerechnet 2,80 US-Dollar an seine Investoren aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 75,08 US-Dollar ...

