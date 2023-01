Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag mit Kursgewinnen geschlossen, der ATX stieg um 0,7%. Es war aber insgesamt trotz der freundlichen Stimmung ein eher verhaltenes Geschäft, unter anderem auch ausgelöst durch die Feiern zum Neuen Jahr in China, wo die Börse die ganze Woche geschlossen ist. Im Fokus steht neben der laufenden Berichtssaison in den USA auch weiterhin die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Bereits am Wochenende hatte der niederländische Zentralbankchef und EZB-Ratsmitglied Klaas Knot Medien gegenüber mitgeteilt, dass bei den Sitzungen im Februar und März weitere Leitzinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte beschlossen werden sollten, wodurch er die Aussagen von EZB-Präsidentin ...

