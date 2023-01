ASML rechnet nach durchwachsenem Jahr mit AufwindEmmi knackt die 4-Milliarden-UmsatzschwelleGivaudan verliert zum Jahresende an SchwungLonza erzielt 2022 ein starkes Ergebnis mit 15.1% Umsatzwachstum und 32.1% Kern-EBITDA-Marge Mikron mit Umsatzsteigerung und hohem Auftragsbestand Encavis unterzeichnet mit ILOS eine Rahmenvereinbarung über eine 300 Megawatt-Pipeline an Solar-Projekten in Italien Fresenius steht vor größeren Finanzierungen: erwartet zusätzliche Zinsbelastung und forciert Entschuldung (BöZ) Jungheinrich erwirb die Storage-Solutions-Gruppe im schnell wachsenden Markt für Lagerautomatisierung in den USA MTU: E-Flugzeug mit Brennstoffzelle kommt Mitte der 2030er Jahre (Münchner Merkur) Große Panzer-Allianz für Ukraine zeichnet sich ab Guten Morgen ...

