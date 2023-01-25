DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT AIXTRON AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 33 EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 2,60 (2,20) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 10,90 (9,50) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 39 (36) EUR - 'SELL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 69 (61,60) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 29 (27) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 38,60 (35,70) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'MORGAN STANLEY STARTET BRENNTAG MIT 'OVERWEIGHT'SOCGEN SENKT AROUNDTOWN AUF 'SELL' (BUY) - ZIEL 2,3 (4,1) EURSOCGEN SENKT COLONIA REAL ESTATE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 6,8 (8,0) EURSOCGEN SENKT GRAND CITY PROPERTIES AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 10,5 (15,8) EURSOCGEN SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 86 (109) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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