Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat an die Bietergemeinschaft Porr/Stump-Franki Spezialtiefbau/Hagedornr den ersten großen Abschnitt der Südschnellwegmodernisierung in Hannover vergeben. Der Auftragswert beläuft sich auf 400 Mio. Euro. Ein wichtiger Teil dieser Sanierung ist der Ersatz einer 69 Jahre alten Brücke, die in ihrer Restnutzung zum Teil deutlich eingeschränkt ist. "Der Südschnellweg hat als Verkehrsader eine enorme Bedeutung für Hannover", sagt Porr CEO Karl-Heinz Strauss. "Er wird täglich von mehreren zehntausend Fahrzeugen genutzt. Unsere Aufgabe ist es, ihn im Auftrag der Landesstraßenbaubehörde zu sanieren und fit für die Zukunft zu machen, ...

