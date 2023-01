Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch kaum verändert beendet, nachdem der ATX im Verlauf noch klar tiefer notiert hatte, ging es in den letzten Handelsminuten wieder deutlich nach oben und der heimische Leitindex schloss mit einem kleinen Plus von 0,06%. Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen, gemessen am Ifo-Geschäftsklimaindex, hat sich nach dem Jahreswechsel den vierten Monat in Folge aufgehellt, Ökonomen hatten mit dem Anstieg in dieser Höhe in etwa gerechnet, allerdings befindet er sich noch immer auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Von den Einzelwerten gab es relativ wenig neue Nachrichten, UBM Development kündete an, einen Teil der Schulden vorzeitig zurückzahlen zu wollen, ...

