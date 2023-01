Der finnische Netzwerkausrüster Nokia (ISIN: FI0009000681) will für das Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 0,12 Euro an die Aktionäre ausschütten, wie der im EuroStoxx 50 gelistete Konzern am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr nahm Nokia die Zahlung einer Dividende wieder auf (0,08 Euro), zahlbar in vier vierteljährlichen Tranchen. Die letzte Tranche über 0,02 Euro wird am 9. Februar 2023 ausbezahlt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...