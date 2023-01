Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S3/96: S Immo Rätsel, neue ISIN startup300, KMB-Wunsch genau heute, Brezinschek mit Finanzmarktfrauen-InfoDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/96 geht es um die S Immo, die deutlich zulegt, aber kaum Handelsvolumen dabei zeigt. News gibt es zu UBM, Porr, Rosenbauer und Polytec . Morgen findet eine London-Roadshow von Wiener Börse und Erste statt, dabei auch D0 & CO, MM, Post, VIG. Die Baader Bank hat auch eine Ö-Roadshow im Köcher, die Teilnehmer nenne ich ...

