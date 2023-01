Im Wirtschaftsmagazin "Saldo" auf Ö1 fordert Palfinger-CEO Andreas Klauser weniger Ankündigungspolitik seitens der Politik. Speziell das Abgabenthema in Bezug auf Lohnsteuer, Wochenendarbeit etc. sei anzugehen, dies habe man gemeinsam mit der Industriellenvereinigung auch bei den Regierenden deponiert. "Zu arbeiten soll sich wieder lohnen und Sinn machen", so der gelernte Landmaschinen-Techniker. Seiner Meinung nach sei es wesentlich, das Sozialpaket zu überdenken, Arbeit zu leisten sollte gefördert werden. In der Bewältigung der multiplen Krisen ist für Klauser wichtig, den Fokus auf Stabilisierung, Wirtschaftlichkeit aber auch die Vision zu legen und noch bessere und innovative Lösungen für den Kunden zu entwickeln, noch nachhaltiger zu sein ...

