Heute im gabb: Um 11:16 liegt der ATX TR mit +0.54 Prozent im Plus bei 7079 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 7.30% ytd). Topperformer der PIR-Group sind S Immo mit +2.44% auf 13.44 Euro, dahinter Verbund mit +1.47% auf 77.775 Euro und Frequentis mit +1.08% auf 28 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15125 ( -0.25%, Ultimo 2022: 13923, 8.63% ytd). - PIR-News: Palfinger-CEO im Ö1-Interview, News zu Zumtobel, Research zu AT&S, UBM, RBI ...- Standortfonds Deutschland und Standortfonds Österreich mit je 14 Prozent Plus in 3 Jahren, Fokus JTI Austria- Unser Robot sagt: Flughafen Wien, S Immo, Frequentis und weitere Aktien auffällig; Thomas Winkler führt im CEO-Ranking- Börsegeschichte 27.1.: Extremes zu Rosenbauer, UBM und Wienerberger- Österreich-Depots: Weekend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...