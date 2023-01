- Spanische Großbanken BBVA und Santander wollen die spanische Übergewinn-Steuer anfechten (FT) - Interroll Holding AG - Rekord bei Umsatz und EBIT; Auftragseingang unter Vorjahr- Philips streicht weitere 6000 Stellen- Renault und Nissan könnten bereits am Montag Neuaufstellung ihrer Partnerschaft bekannt geben (Nikkei)- Ryanair gelingt Gewinn im Weihnachtsquartal - Encavis Asset Management AG erneut mit einem Rekordjahr - Hellofresh: Barclays sagt: "Markterwartung für 2023 sind zu hoch" - Großaktionär stoppt Gespräche über Anteilsverkauf an PNE - Stabilus SE setzt Erfolgskurs mit starkem Start in das Geschäftsjahr 2023 fort - bekräftigt die Prognose up & down (Quelle: dpa-AFX) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank ...

