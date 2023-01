Der amerikanische Industriekonzern Howmet Aerospace Inc. (ISIN: US4432011082, NYSE: HWM) wird am 27. Februar 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 4 US-Cents an seine Aktionäre ausschütten. Record day ist der 10. Februar 2023. Die Aktionäre erhalten auf das Jahr hochgerechnet insgesamt eine Ausschüttung von 0,16 US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite liegt somit beim derzeitigen Börsenkurs von 40,19 US-Dollar bei 0,40 Prozent ...

