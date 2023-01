Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: #6 Die Arbeit - mit Maximilian Angermeier und Ali Mahlodji Wozu arbeiten wir eigentlich noch? Diese Frage stellen sich immer mehr junge Menschen. Die Einstellung zur Berufswelt hat sich über die vergangenen Generationen stark verändert. Und insgesamt befindet sich der Arbeitsmarkt im Umbruch. Entwicklungen, die den Wirtschaftsstandort Österreich entscheidend prägen. In dieser Folge von Über:Mut prallen mit Maximilian Angermeier und Ali Mahlodji die zwei Welten der Old und New Economy aufeinander. Maximilian Angermeier ist Konzernbetriebsratsvorsitzender und Aufsichtsratsmitglied des österreichischen, börsennotierten Alukonzerns AMAG Austria Metall, einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...