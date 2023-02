Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S3/100: Tipps Amag und Zumtobel, Pierer-Wegbegleiter wird ams Osram-CEO, Austriacard zugelassenDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/100 aus dem Ausweichstudio spreche ich über eine magnetische Serie der Wiener Börse, über News zu Uniqa, Austriacard, Verbund, Pierer Mobility inkl. Konnex zum neuen ams Osram-CEO und Research zu AT&S, VIG, Wienerberger. Grosse Podcast-Tipps kommen rund um Amag und Zumtobel. B&C Podcast: #6 Die Arbeit, mit Maximilian Angermeier ...

