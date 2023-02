Bei allen MorphoSys-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund drei Prozent. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.Für eine ausführliche MorphoSys-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund 0,1 Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieses Top liegt bei 18,22 EUR. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...