Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008) will der Hauptversammlung am 17. Mai 2023 eine Dividende von 0,30 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 12,25 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,45 Prozent. Im Vorjahr hatte die Dividende 0,20 Euro betragen. Wie am Donnerstag weiter mitgeteilt wurde, hat der DAx-Konzern 2022 das höchste Jahresergebnis seit ...

