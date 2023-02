Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Leichte Verluste gab es für den heimischen Markt, nach einem positiven Start rutschte der heimische Leitindex am Nachmittag in den negativen Bereich und musste mit einem kleinen Abschlag von 0,2% aus dem Handel gehen. Bei den Einzelwerten gab es einige Aufregung um AT & S, vor der heute angesetzten Ergebnispräsentation sprach das Unternehmen eine Gewinnwarnung aus, der Konzern geht nun nicht mehr von einem Umsatz von rund 2,1 Milliarden Euro aus, sondern nur noch von rund 1,8 Milliarden, als Grund dafür wurde die schwache Nachfrage, insbesondere bei IC-Substraten genannt, für den Leiterplattenhersteller ging es dann bis zum Schluss um 7,8% nach unten. Einen Rückgang gab es auch für die Raiffeisen Bank ...

