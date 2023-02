Die Österreichische Post hat ihr insgesamt 3.000stes E-Fahrzeug in Betrieb genommen. Der jüngste Zuwachs der E-Flotte ist in Wien stationiert und markiert damit gleichzeitig den Startschuss für die Umsetzung des "Grünen Wiens". Bis 2025 will die Post in der Bundeshauptstadt komplett CO2-frei zustellen. "Mit unserem 3.000sten E-Fahrzeug nehmen wir ein ehrgeiziges Projekt in Angriff: Die CO2-freie Zustellung in Wien bis 2025. Mit den ersten 40 E-Transportern starten wir jetzt die grüne Paketzustellung in Wien. Bereits im Herbst wollen wir die Donaustadt als ersten Flächenbezirk komplett auf die CO2-freie Zustellung umstellen.", erklärt Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.

