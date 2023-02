Mit deutlichen Zugewinnen beginnt MorphoSys den heutigen Handel. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund fünf Prozent im Gewinn. Damit notiert der Wert nun bei 19,27 EUR. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff über?

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.Für eine ausführliche MorphoSys-Analyse einfach hier klicken.

Mit dem Anstieg auf 19,27 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. So erreicht der Wert den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Das bisherige Hoch lag bei 19,00 EUR. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis.

Wer die übergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Da dieser Indikator bei 18,64 EUR notiert ...

