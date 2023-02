Bei Powercell feiern heute die Bullen. Schließlich hüpft die Aktie satte rund drei Prozent nach oben. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 12,81 EUR. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund ein Prozent für neue Monatshochs. Der Hochpunkt liegt bei 12,94 EUR. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Anleger, die von Powercell nicht überzeugt sind, können die festeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...