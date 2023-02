Nur eine Richtung kennt heute Roblox. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund sieben Prozent. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff über?

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund 0,5 Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Der Hochpunkt liegt bei 41,21 USD. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Anleger, die von Roblox überzeugt sind, könnten jetzt dem Ausbruch vorgreifen oder das ...

