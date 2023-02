Der Caterer DO & CO A hat im Jänner 2021 Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 100 Mio. Euro begeben. Wie das Unternehmen nun mitteilt, haben bis zum heutigen Tag drei Inhaber von Wandelschuldverschreibungen erklärt, diese im Nennbetrag von insgesamt 3,6 Mio. Euro in Aktien zu wandeln. Auf der Grundlage eines Wandlungspreises von derzeit 80,63 Euro resultieren aus dieser Wandlung insgesamt 44.648 neu auszugebenden Aktien der Gesellschaft. Die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft hat zuletzt 9.744.000 Stück betragen, teilt DO & CO mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...