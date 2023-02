Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Ein im Verhältnis zu den großen europäischen Börsen eher geringes Plus gab es für den heimischen Markt, der ATX konnte lediglich einen Zuwachs von 0,2% erzielen. In Wien standen vor allem die Ergebnisse von zwei Unternehmen im Blickpunkt des Interesses, die OMV präsentierte die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022. Insgesamt wurde der Bericht von Analysten als eher enttäuschend und unter den Markterwartungen beurteilt. Die Zufallsgewinnsteuer und der Preisdeckel in Rumänien, niedrigere Gewinne im Chemiebereich und Lagerbewertungen wurden dafür verantwortlich gemacht, dass die Prognosen in Summe nicht erreicht wurden, für den Titel ging es um 4,7% nach unten. Aktien aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...