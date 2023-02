Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre Top Picks analysiert und per Februar einige Änderungen vorgenommen, Entfernt wurde aus der Auswahl der österreichische Baukonzern Strabag, der den ATX in den letzten zwölf Monaten signifikant outperformed hat, erklären die Analysten. Zudem endete per 2. Februar auch die Nachfrist für die Annahme des Übernahmeangebots zu EUR 38,94 durch das Syndikat. Die Raiffeisen Analysten inkludieren stattdessen das US-Medienunternehmen Walt Disney, das mit einem breit diversifizierten Produktportfolio im Unterhaltungsbereich überzeugt. Bei den Banken wird die Aktie der Erste Group nach einem recht starken Lauf durch die BAWAG ersetzt. Hier überzeugen die strikte Kostendisziplin und die solide ...

