Nachlese Podcast Donnerstag Audio Link zur Folge https://audio-cd.at/page/podcast/3898/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Börsepeople-Aufsteiger(in) des Tages; 30 (89) S4/22: Andreas Grassauer (01.02.23) - iIn Folge S3/102 geht es am Beispiel AT&S darum, ob man sich in eine Aktie verlieben darf, hier gehe ich nach der Gewinnwarnung ins Detail - weiters geht es um die Einflüsse von RHI Magnesita & tba auf die ATX-Beoliste - heute erscheint der Podcast erst gegen 18 Uhr - Christian von Banhans, der dieser Tage den virtuellen Mobilfunker Spusu beim Going to market in UK begleiten darf und 2015 beim M&A-Deal eines Unternehmen aus dem börsennotierten Telefonica-Konzern federführend beteiligt war, ist mein letzter Gast in Season 4 ....

