Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Folge 22: Schnelle Hilfe, teure Hilfe? In der aktuellen Folge des "Finance Friday" zieht Finanzminister Magnus Brunner ein Resümee über die Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung in der Pandemie. Er spricht über das Spannungsfeld zwischen Treffsicherheit und Geschwindigkeit, die Erkenntnisse aktueller Studien, die Vollkasko-Mentalität, die wir momentan in Gesellschaft und Wirtschaft erleben und die notwendige Rückkehr zu nachhaltigen Budgetpfaden. Viel Spaß beim Hören! Für Neuigkeiten aus dem Finanzressort und Einblicke in den Arbeitsalltag des Finanzministers folge den Social Media-Kanälen von Magnus Brunner oder der Facebook-Seite des ...

