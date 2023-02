Nestle will wegen gestiegener Kosten erneut Preise erhöhenNovartis legt positive Langzeitdaten zu Cosentyx gegen Hautkrankheit HS vorNovartis-Tochter Sandoz kommt mit Biosimilar-Antrag in USA voran Marktanteil für Elektroautos dürfte auf 28 Prozent sinken (VDA) Aktivistischer Investor Bluebell macht bei Bayer mehr Druck (HB) BMW investiert 800 Millionen Euro für Elektroauto-Fertigung in Mexiko Montag und Dienstag erneut Warnstreiks bei der Post Formycon - FYB203 zeigt in Phase-III-Studie vergleichbare Wirksamkeit zum Referenzprodukt Eylea®1 Kontron AG beschließt neues Rückkaufprogramm I 2023 zum Erwerb eigener Aktien Aurubis bestätigt nach Gewinnrückgang Jahresprognose am oberen Ende YOC AG - GJ 2022 Umsatzwachstum von 24% sowie einer Steigerung der ...

