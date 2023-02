Lithium-Boom: Der nächste Hammer! Analyst heizt Übernahmespekulation an und setzt Kursziel dieser Lithium-Aktie auf 1,95$

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

Lithium, ein weiches, weißes Alkalimetall, hat sich als Alleskönner im Mineralsektor behauptet. Das Mineral wird in Lebensmitteln, pharmazeutischen Verbindungen und, wie Sie vielleicht in den Schlagzeilen gelesen haben, in Batterien verwendet, die alles aufladen, von Smartphones bis hin zu Elektrofahrzeugen (EVs).

Elektrofahrzeuge (EVs) revolutionieren die Autoindustrie und erobern derzeit immer mehr Marktanteile.

Während Elektrofahrzeugen scheinbar die Zukunft gehört, könnten interessierte Anleger zukünftig mit Lithium-Aktien tatsächlich sehr viel Geld verdienen!

Da grüne Energie und der expandierende Markt für Elektrofahrzeuge weiterhin Aufmerksamkeit erregen, wird Lithium auch 2023 in den Köpfen der Anleger sein.

Laut der Imarc Group belief sich der Markt für Lithiumbatterien im Jahr 2022 auf 45 Milliarden US-Dollar. Angesichts der hohen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Computerbatterien wird erwartet, dass der Markt bis 2028 auf 93,3 Milliarden US-Dollar in die Höhe schnellen wird.

Das ist eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 13,8 % für einen Sektor, der gerade erst an der Oberfläche seines Marktpotenzials kratzt.

Ein Großteil des Gewinnpotenzials von Lithium ergibt sich aus der Qualität und der Konzentration des Produkts. Im Großen und Ganzen stellen eine Handvoll globaler Unternehmen das Lithium der Welt bereit. Das macht es schwieriger, nicht der Masse zu folgen und umfassend zu recherchieren, um so verborgene Schätze auf dem Lithiummarkt aufzudecken.

Einer dieser verborgenen Schätze ist unsere Lithiumperle Alpha Lithium (WKN: A3CUW1), die den Investoren derzeit eine Top-News nach der nächsten präsentiert:

Ganz wichtig dabei: Süßwasserquelle vor Ort mehr als ausreichend, um die Produktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen pro Jahr zu unterstützen!

Die Entdeckung von Süßwasser ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu anderen Lithium-Sole-Salars in der Region!

Eine vor acht Monaten begonnene vorläufige Studie weist darauf hin, dass der Süßwasser-Aquifer innerhalb der Tolillar Salar-Minenliegenschaften nachhaltig 5.109.279 m 3 /Jahr (583 m 3 /Stunde) an Frischwasserentnahmen unterstützen kann, ohne die Süßwasserreserven in diesem Bereich zu beeinträchtigen!

Laut der vom Branchenexperten Conhidro SRL durchgeführten Studie genießt Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) den immensen Vorteil, einen sehr großen Grundwasserleiter zu kontrollieren, der große Mengen an Süßwasser mit hohen Raten liefern kann, und vor allem muss das Unternehmen nicht mit anderen regionalen Produzenten konkurrieren, um an frisches Wasser zu kommen.

Brad Nichol, Präsident und CEO von Alpha, kommentierte:

"Die Existenz eines Wassergrundwasserleiters vor Ort mit hoher Lieferrate und hoher Wiederaufladerate ist für Tolillar ein Wendepunkt. Wir wissen seit einiger Zeit, dass wir Zugang zu Süßwasser haben, aber dieses umfassende Wissen musste durch detaillierte Daten und Analysen unterstützt werden, die wir jetzt dank Conhidro haben. Und die Ergebnisse verändern alles. Andere Unternehmen haben die Verfügbarkeit von Frischwasser gemeldet, berichten aber oft zu wenig über Probleme wie stark umkämpften Zugang, schlechte oder abgelegene Standorte, niedrige Lieferraten oder eine Kombination dieser und anderer Probleme. Die Süßwasserquelle von Alpha wird eine grössten Pluspunkte für die Käufer von Lithium-Assets in der Welt sein ."

Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) hat vier Süßwasserbrunnen und zwei Brunnen zur Überwachung des Grundwasserleiters gebohrt, und das breitere Becken hat schätzungsweise eine Ausdehnung von 444 km 2 (171 Quadratmeilen).

Die derzeit im Bau befindliche Pilotanlage und die geplante Produktionsanlage für Lithiumchemikalien mit einer Kapazität von 50.000 tpa befindet sich direkt Tolillar Salar und in unmittelbarer Nähe zum Süßwassergrundwasserleiter.

Die Alpha-Aktie wird von Analysten auf "KAUFEN" mit Kursziel 1,95 gesetzt!

Der Analyst von Echelon Wealth Partners, Gabriel Gonzalez CFA , behielt seine Kaufempfehlung für Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) bei und vergibt ein erstes Kursziel von 1,95 CAD! Hier ist aber selbstverständlich ein Bieter-Kampf nicht eingepreist!

Hier: Die komplette Analyse zum Download

Der Analyst Gonzalez CFA deckt bei Echelon Capital Partners den Grundstoffsektor ab und konzentriert sich auf Aktien wie American Lithium und eben Alpha Lithium. Laut TipRanks hat Gonzalez CFA eine durchschnittliche Rendite von 1,0 % und eine Erfolgsquote von 44,21 % auf empfohlene Aktien.

Er begründet seine Einschätzung u.a wie folgt:

Alphas Aushängeschild ist das zu 100 % im Besitz von Alpha befindliche Tolillar-Projekt, das sich auf dem gleichnamigen Tolillar Salar liegt, das Alpha vollständig kontrolliert und das unserer Meinung nach eine gute Entwicklungsmöglichkeit Erschließungschance für einen interessierten Käufer darstellt.

Weiter führt er fort:

Alpha ist mit 33 Millionen Dollar in bar gut finanziert, um eine aktualisierte Ressourcenschätzung für Tolillar abzuschließen, eine Pilotanlage zu errichten, um die direkte Lithiumextraction (DLE") zu demonstrieren, und mit den Bohrungen auf seinem zweiten Projekt Hombre Muerto zu beginnen, das sich in einer früheren Phase befindet.

Als weitere Bewertungsgrundlage fügte er hinzu das Tolillar derzeit 2,1 Mio. Tonnen Lithiumkarbonat Äquivalent ("LCE") in der angezeigten Kategorie und 1,2 Mio. Tonnen LCE in der abgeleiteten Kategorie enthält!

Einen letzten Satz aus der Analyse von Gabriel Gonzalez möchten wir noch zitieren:

Ein Ressourcen-Update, das das Vertrauen in die Ressourcen erhöht und sie erweitert, wird für Q1 erwartet.

Sie sehen es ist längst kein Geheimnis mehr das Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) mit dem "Tolillar Salar Projekt" eines der aussichtsreichsten Lithium-Projekte der Welt sein Eigen nennt!

Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung des Projektes der Begierde:

Zur Eirnnerung: Die Projekt Highlights Tolillar Salar

Das Tolillar-Projekt befindet sich im bekannten Lithium-Dreieck von Argentinien, Bolivien und Chile sowie in der geologischen Region Puna im Nordwesten Argentiniens. Das Projekt besteht derzeit aus 10 Exploration Concessions (Minas) mit einer Gesamtfläche von mehr als 28.500 Hektar.

Die Bergbauprojekte von Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) liegen nur rund 10 km von Livent Corp. entfernt, dem größten und am längsten produzierenden Salar in Argentinien. Dadurch kann Alpha von der bereits für Livent Corp. aufgebauten Infrastruktur profitieren. Zu den direkten Nachbarn gehören neben Livent noch Allkem und POSCO.

Wenn Sie sich die eingefügte Karte genauer ansehen erkennen Sie das einige der aufgeführten Unternehmen mittlerweile übernommen wurden. Daher stellen wir uns natürlich wiederholt und berechtigterweise die Frage:

Wann wird Alpha Lithium zum möglichen Akquisitionsziel?

Nebenbei sei angemerkt, dass Ausenco (das Ingenieurbüro, das die PEA für Alpha durchführt) dasselbe ist, dass die Studie über Pozuelos/Pastos Grandes abgeschlossen hat, dass von PlusPetro für 950 Millionen Dollar an Ganfeng verkauft wurde.

Austin Craig, hat in seinem letzten Artikel zu Alpha Lithium Unternehmensübernahmen im Lithium-Sektor aufgeführt, da auch der Meinung ist das Alpha ein mögliches Übernahmeziel der Großen sein könnte:

Ganfeng kauft Pozuelos und Pastos Grandes von Lithea für 962 Millionen Dollar .

Rio Tinto kauft Rincon Mining für 825 Millionen Dollar .

China Zijin Mining kauft Neo Lithium für 737 Millionen Dollar .

Wesfarmers kauft Kidman Resources für 534 Millionen US-Dollar .

China Huayou kauft eine afrikanische Mine für 422 Millionen Dollar .

Lithium Americas kaufte Millennial Lithium für 400 Millionen Dollar .

Lithium Americas erwirbt Arena Minerals - 227 Millionen US-Dollar .

China Sinomine Resources Group kauft Bikita Minerals - 192 Millionen US-Dollar .

Tianqi Lithium (Australien) erwirbt Essential Metals - 99,4 Millionen USD .

Arizona Lithium kauft Prairie Lithium - 70,6 Millionen Dollar .

Lithium Power International kauft Mineral Salar Blanco - 41 Millionen US-Dollar.

Aber warum so viele Lithium-Akquisitionen?

Dies liegt zum Teil daran, dass Minen sehr lange brauchen, um von der ersten Entdeckung bis zur Gewinnung des wertvollen Lithiums zu gelangen. Nicht jedes Unternehmen schafft es innerhalb von zwei Jahren vom Startup zum Vorproduktions-Produzenten wie Alpha Lithium (WKN: A3CUW1)!

Je nach Projekt und Rechtsprechung kann dieser Prozess schon mal 10 bis 15 Jahre in Anspruch nehmen. Daher klingt es logisch, das die großen Unternehmen Projekte übernehmen, um Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt zu sparen.

Glauben Sie wirklich, dass POSCO Alpha Lithium genau in der Mitte ihres Projekts haben möchte, wo sie in diesem Jahr 4 Milliarden US $ in den Ausbau stecken? Wohl nicht- vorher schlagen Sie noch zu!

Unser Fazit: Legen Sie Ihr Geld jetzt genau da an, wo das Smart Money das ganz große Geld investiert!

Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) ist strategisch günstig in einem der lithiumreichsten Bergbaugebiete der Welt positioniert. Insgesamt befindet sich das Unternehmen somit in einer sehr guten Position, um vom Rückenwind der weltweit steigenden Nachfrage nach Lithium zu profitieren.

Das Unternehmen ist mit 33 Millionen $ in der Kasse derzeit gut finanziert, um seine Ambitionen in Bezug auf DLE (direkte Lithiumextraktion) in Argentinien weiter zu verfolgen.

Aber wir sehen weiterhin hohe Chancen, dass das Unternehmen in naher Zukunft übernommen wird oder eines seiner zwei Top-Projekte teuer verkauft!

Das wir damit nicht so falsch liegen, bestätigt Ihnen die Analyse von Echelon Partners!

Es dürfte sich daher lohnen, diese Top-Lithium-Aktie JETZT in Ihr Depot aufzunehmen, bevor der Kurs weiter explodiert! Die Aktie klettert bereits stetig nach oben…

Spekulative Grüße

aus der Hotstock Investor Redaktion

