BERENBERG SENKT AIRBUS AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 100 (120) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 46,83 (49,05) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 44,50 (45,95) EUR - 'BUY'BOFA HEBT ZIEL FÜR AURUBIS AUF 67 (56) EUR - 'UNDERPERFORM'DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR AURUBIS AUF 100 (95) EUR - 'HOLD'EXANE BNP SENKT AURUBIS AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM)EXANE BNP HEBT SIXT-STÄMME AUF 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM)GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 59 (52) EUR - 'SELL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 188 (192) EUR - 'SELL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 54 (55) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SUSE AUF 26,50 (25,50) EUR - 'BUY'JEFFERIES STARTET BRENNTAG MIT 'HOLD' - ZIEL 76 EURSOCGEN STARTET FREENET MIT 'BUY' - ZIEL 30,70 EUR BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...