Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Für den heimischen Markt ging es zum Wochenauftakt nach unten, der ATX musste den Handel mit einem Rückgang von 0,7% beenden. Auch in Wien herrschten die gleichen Befürchtungen bezüglich weiter steigender Zinsen wie im übrigen Europa, allerdings gab es von der Konjunkturseite durchaus positive Neuigkeiten, die Stimmung in der Eurozone mit Hinblick auf das Wachstum der Konjunktur ist so positiv wie schon lange nicht mehr, der Sentix-Index konnte im Februar bereits den vierten Monat in Folge steigen und sich auf einen Wert von minus 8,0 Punkten verbessern, im Schnitt war lediglich mit einem Anstieg auf minus 12,8 Punkte gerechnet worden. Auch die Auftragseingänge in der deutschen Industrie fielen besser aus als ...

