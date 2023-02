Arg gebeutelt werden heute die Aktionäre von Nemetschek. Das Kurstableau weist nämlich ein Minus von rund drei Prozent aus. Damit verbilligt sich der Wert jetzt auf nur noch 53,28 EUR. Wie geht es nun weiter?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken.

Obwohl der heutige Tag keinen Anlass zur Freude gibt, ist technisch noch alles in Butter. Denn es fehlen nur geringfügige Gewinne für neue Kaufsignale. So fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch aktuell nur rund rund sechs Prozent. Bisher liegt dieser Bestwert bei 56,40 EUR. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Tage bringen.

Bullish eingestellte Anleger können diesen Rücksetzer jetzt zum Kauf nutzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...