Boeing-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. Immerhin kann sich der Kurs über ein Plus von rund drei Prozent freuen. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Kursverlauf von Boeing der letzten drei Monate.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund drei Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bis heute markieren 218,97 USD dieses Hoch. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden ...

