In einem Research-Update zu Palfinger kommen die Analysten von Raiffeisen Research zum Fazit: "Im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse für das GJ 2022 am 23. Februar haben wir das Kursziel von EUR 31 auf EUR 35 angehoben und bestätigen die "Kauf"-Empfehlung. Ein sich abzeichnendes weniger adverses Wirtschaftsszenario, die ansprechenden Zahlen des Konkurrenten Cargotec sowie unternehmensspezifische Überlegungen haben in höheren Schätzungen gemündet. Unsere Prognosen liegen aktuell über den Konsensschätzungen. Die Aktie konnte zuletzt deutlich zulegen (+20 % im Jahresverlauf und fast +50 % gegenüber dem Tief von Mitte Oktober), aber in Antizipation guter Ergebnisse, einschließlich der Erwartung eines neuen ...

