Storm Exploration Inc. (TSX-V: STRM; FRA: L84) hat das 615 ha große Projekt Goldstandard in Nordwest-Ontario im vergangenen Frühjahr in erster Linie wegen seiner hochgradigen historischen Goldfunde erworben - für gerade einmal 60.000 CAD. Jetzt zeigen neue geophysikalische Messungen, dass das Projekt auch aussichtsreich für Buntmetalle wie Kupfer und Zink sein könnte!Luftgestützte magnetische und elektromagnetische ("EM") Messungen haben eine große ...

Den vollständigen Artikel lesen ...