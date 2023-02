Der amerikanische Pharmaziekonzern Cardinal Health Inc. (ISIN: US14149Y1082, NYSE: CAH) wird seinen Aktionären am 15. April 2023 eine vierteljährliche Dividende von 0,4957 US-Dollar ausbezahlen (Record day: 3. April 2023), wie am Freitag berichtet wurde. Im Mai 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (0,4908 US-Dollar) eine Anhebung der Dividende um knapp 1 Prozent. Das New Yorker Unternehmen schüttet auf das Jahr gerechnet ...

