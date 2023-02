Toronto (ots/PRNewswire) -- VALOUR VDAB10 wird neuer Krypto-Benchmark-Index- Die börsengehandelten Produkte von Valour übertreffen vergleichbare Wettbewerber durch präzises TrackingValour Inc. (das "Unternehmen" oder "Valour") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF) freut sich bekannt zu geben, dass der VALOUR-VDAB10-Index seiner Tochtergesellschaft Valour Inc. (Cayman) ("Valour Cayman") als Benchmark-Index auf MoneyMoon ausgewählt wurde, einer der größten europäischen Plattformen zum Vergleich börsengehandelter Produkte mit weit mehr als 75.000 monatlich aktiven Benutzern.Laut dem unabhängigen Research-Anbieter MoneyMoon liefern die börsengehandelten Produkte von Valour durchweg eine höhere Performance als ihre Mitbewerber. VDAB10 (ISIN: CH1149139623)&a=VDAB10+(ISIN%3A+CH1149139623)) bildet die Wertentwicklung der 10 größten Krypto-Assets ab, basierend auf der Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 30 % für jeden Bestandteil und bietet Anlegern ein diversifiziertes Engagement in der sich entwickelnden Krypto-Landschaft."Um einen vollständig transparenten Vergleich für die Benutzer der App zu gewährleisten, führen wir eine gründliche Analyse durch, um die besten Benchmarks für jede ETF/ETP-Kategorie zu finden und einen fairen Vergleich innerhalb der ETF/ETP-Kategorien zu garantieren. Bei börsengehandelten Produkten auf Kryptowährungen hängt viel von der Gewichtung der Kryptowährungen ab, um eine nicht-optimale Diversifizierung zu vermeiden. In dieser Hinsicht hat uns Valour Digital Asset Basket in vielerlei Hinsicht überzeugt und ist die beste Benchmark", erklärt Imre Kiss, Gründer und CEO von MoneyMoon."Wir freuen uns, dass wir von MoneyMoon als Benchmark-Index ausgewählt wurden und dass unsere Produkte für ihre hervorragende Leistung anerkannt werden", sagt Olivier François Roussy Newton, CEO von Valour Inc. "Unser Engagement für die Bereitstellung der hochwertigsten und innovativsten börsengehandelten Produkte hatte schon immer oberste Priorität, und es ist schön zu sehen, dass sich unsere Bemühungen auszahlen. Wir sind stolz darauf, den Anlegern durch unseren VDAB10-Index und unsere börsengehandelten Produkte ein diversifiziertes und leistungsstarkes Engagement in dem sich schnell entwickelnden Bereich der digitalen Vermögenswerte zu bieten."Valour Cayman bietet vollständig abgesicherte börsengehandelte Produkte mit geringen oder keinen Verwaltungsgebühren, die an europäischen Börsen, bei Banken und auf Brokerplattformen notiert sind. Die bestehende Produktpalette von Valour Cayman umfasst die börsengehandelten Produkte Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Carbon Neutral, und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour Cayman sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswert, die völlig gebührenfrei sind.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Russell Starr sich entschieden hat, von seiner Position als Executive Chairman zurückzutreten, aber weiterhin als Head of Capital Markets tätig sein wird. Olivier François Roussy Newton, CEO von Valour, wird Russell Starr als Executive Chairman ablösen.Erfahren Sie mehr über Valour und MoneyMoon auf www.valour.com andwww.moneymoon.euInformationen zu ValourValour Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJ.F) (OTCQB: DEFTF) ist ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem Finanzwesen schließt. Valour wurde 2019 gegründet und wird von einem anerkannten und wegweisenden Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte geleitet. Valour setzt sich dafür ein, Investoren den Zugang zu branchenführenden Web3-Technologien zu ermöglichen. Dies ermöglicht Investoren den Zugang zur Finanzwelt der Zukunft über regulierte Aktienbörsen mit ihrem traditionellen Bankkonto und Zugang.Informationen zu MoneyMoon:MoneyMoon ist eine unabhängige europäische ETF/ETP-Plattform. Sie trifft eine Vorauswahl der günstigsten börsengehandelten Produkte für Endnutzer. Die App kann im App Store oder im Google Play Store heruntergeladen werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.moneymoon.euHinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das Angebot, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Gelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen und/oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leserinnen und Leser nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. 